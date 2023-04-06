Соколов Петр Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти02.11.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Соколова Александра Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
унтер-офицер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.11.1895
Причина смерти: от чахотки