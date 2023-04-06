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Соколов Петр Афанасьев

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Место рождения

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1843

Дата смерти

02.11.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Соколов Афанасий (Хусеин) Семенов

Мать: Соколова Марфа Степанова

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1878

Сын: Соколов Михаил Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Соколова Александра Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Алексей Петров

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
унтер-офицер
Место жительства
Неизвестно
Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
02.11.1895
Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: от чахотки
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