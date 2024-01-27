Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.07.1883
Сын: Дмитриев Силантий Дмитриевич
Отец ребёнка: Прокофьев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Агрофена Дмитриевна
Отец ребёнка: Прокофьев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Прокофьев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Прокофьев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Антроп Дмитриевич
Отец ребёнка: Прокофьев Дмитрий
Смерть
Неизвестно