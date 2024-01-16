Арзубов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Арзубов Павел Семёнович (Симеонович)
Мать: ?
Рождение ребёнка
1890
Сын: Арзубов Степан Александрович
Мать ребёнка: Арзубова Марфа Прокопьевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Арзубова Марфа Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно