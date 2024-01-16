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Арзубов Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Арзубов Павел Семёнович (Симеонович)

Мать: ?

Рождение ребёнка
1890

Сын: Арзубов Степан Александрович

Мать ребёнка: Арзубова Марфа Прокопьевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Арзубова Марфа Прокопьевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арзубова Марфа Прокопьевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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