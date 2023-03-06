Вятчина (Созонова) Екатерина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вятчина (Созонова) Екатерина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Созонова Алевтина Александровна

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