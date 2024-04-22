Кузавлёва (Недорезова) Евдокия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения?.07.1907
Дата смерти14.11.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1907
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Хмылина Галина Кирсантьевна
Отец ребёнка: Хмылин Кирсантий
Рождение ребёнка
1938
Сын: Хмылин Александр Кирсантьевич
Отец ребёнка: Хмылин Кирсантий
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Кузавлёва Надежда Степановна
Отец ребёнка: Кузавлёв Степан Викторович
Рождение ребёнка
?.05.1948
Дочь: Кузавлёва Тамара Степановна
Отец ребёнка: Кузавлёв Степан Викторович
Рождение ребёнка
11.11.1952
Дочь: Кузавлёва Любовь Степановна
Отец ребёнка: Кузавлёв Степан Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хмылин Кирсантий
Смерть
14.11.1977