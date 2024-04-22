Кузавлёва (Недорезова) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузавлёва (Недорезова) Евдокия Фёдоровна

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Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

?.07.1907

Дата смерти

14.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1907

Отец: Недорезов Фёдор Егорович

Мать: Недорезова Евдокия Яковлевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Хмылина Галина Кирсантьевна

Отец ребёнка: Хмылин Кирсантий

Рождение ребёнка
1938

Сын: Хмылин Александр Кирсантьевич

Отец ребёнка: Хмылин Кирсантий

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Кузавлёва Надежда Степановна

Отец ребёнка: Кузавлёв Степан Викторович

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
?.05.1948

Дочь: Кузавлёва Тамара Степановна

Отец ребёнка: Кузавлёв Степан Викторович

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
11.11.1952

Дочь: Кузавлёва Любовь Степановна

Отец ребёнка: Кузавлёв Степан Викторович

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузавлёв Степан Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмылин Кирсантий

Смерть
14.11.1977
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