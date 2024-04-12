Дюдина (Гусева) Евгения Александровна
Место рождения
Дата рождения12.12.1904 ст.
Дата смерти04.10.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1904 ст.
Рождение ребёнка
09.12.1929
Дочь: Фаина Сергеевна
Рождение ребёнка
02.04.1931
Рождение ребёнка
21.12.1933
Дочь: Кречмер Элла Сергеевна
Рождение ребёнка
05.03.1938
Дочь: Гурченкова Людмила Сергеевна
Рождение ребёнка
22.06.1946
Курлово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
04.10.1983
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург