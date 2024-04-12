Дюдина (Гусева) Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюдина (Гусева) Евгения Александровна

Место рождения

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

12.12.1904 ст.

Дата смерти

04.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1904 ст.

Отец: Гусев Александр Яковлевич

Мать: Гусева Александра Михайловна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.12.1929

Дочь: Фаина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.04.1931

Сын: Дюдин Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.12.1933

Дочь: Кречмер Элла Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.03.1938

Дочь: Гурченкова Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.06.1946

Сын: Дюдин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Курлово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
04.10.1983
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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