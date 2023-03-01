Хаев Марат Русланович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.2008
Сын: Хаев Имир Маратович
Мать ребёнка: Слонова Мадина Ладиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаев Селим Маратович
Мать ребёнка: Слонова Мадина Ладиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слонова Мадина Ладиновна