Хаев Марат Русланович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаев Марат Русланович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1977 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.2008

Сын: Хаев Имир Маратович

Мать ребёнка: Слонова Мадина Ладиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаев Селим Маратович

Мать ребёнка: Слонова Мадина Ладиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слонова Мадина Ладиновна

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