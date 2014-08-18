Беляева Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.2014

Отец: не указан

Мать: Беляева Татьяна Валерьевна

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