Морозова Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.08.1945
Дата смерти06.11.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1963 по 1968
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1972 по 1978
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1978 по 2009
Смерть
06.11.2009