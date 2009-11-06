Морозова Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова Валентина Васильевна

Морозова Валентина Васильевна

avatar

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

14.08.1945

Дата смерти

06.11.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1963 по 1968
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1972 по 1978
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1978 по 2009
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
06.11.2009
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close