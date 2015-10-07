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Шакеладзе София Амирановна
Шакеладзе София Амирановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.10.2015
Пол
Женский
Отец
Шакеладзе Амиран Джульберович
1990 г.р.
Мать
Никитина-Шакиладзе Наталья Алексеевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.2015
Отец:
Шакеладзе Амиран Джульберович
Мать:
Никитина-Шакиладзе Наталья Алексеевна
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