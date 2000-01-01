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Серебряков Артур Олегович
Серебряков Артур Олегович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.08.1988
Пол
Мужской
Отец
Серебряков Олег Васильевич
1965 г.р.
Мать
Серебрякова (Левина) Викторина Лейзеровна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1988
Отец:
Серебряков Олег Васильевич
Мать:
Серебрякова Викторина Лейзеровна
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