Медведева Дудочкина Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведева Дудочкина Надежда Михайловна

Медведева Дудочкина Надежда Михайловна

Место рождения

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.07.1945

Дата смерти

30.04.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1921 г.р.

Муж

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1945

Отец: не указан

Мать: Медведева Мария Андреевна

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
03.12.1972

Муж: Дудочкин Геннадий Фёдорович

Рождествено, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
03.12.1972

Муж: не указан

Рождествено, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дудочкин Геннадий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудочкина Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
30.04.2022
Рождествено, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close