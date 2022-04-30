Медведева Дудочкина Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения18.07.1945
Дата смерти30.04.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1945
Отец: не указан
Бракосочетание
03.12.1972
Бракосочетание
03.12.1972
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дудочкин Геннадий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудочкина Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
30.04.2022