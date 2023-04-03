Богачёв Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачёв Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

01.09.1942

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Богачёв Иван Павлович

Мать: не указана

Смерть
01.09.1942
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