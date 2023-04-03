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Богачёв Василий Иванович
Богачёв Василий Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Дата смерти
01.09.1942
Пол
Мужской
Отец
Богачёв Иван Павлович
1884 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Богачёв Иван Павлович
Мать: не указана
Смерть
01.09.1942
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