Лётов Михаил Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛётов Михаил Васильев

Лётов Михаил Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

05.09.1880

Пол

Мужской

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Лётов Василий Иванов

Мать: Анисья

Смерть
05.09.1880
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close