Авакян Михаил Абрамовчи
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авакян Абрам
Мать: Авакян Б
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Авакян Роза Михайловна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Авакян Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Авакян Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Авакян Шамара Михайловна
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1946
Смерть
Неизвестно