Авакян Михаил Абрамовчи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авакян Михаил Абрамовчи

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авакян Абрам

Мать: Авакян Б

Рождение ребёнка
1927

Сын: Авакян Артем Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Авакян Роза Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Авакян Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Авакян Армен Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Авакян Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Авакян Шамара Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1942

Сын: Авакян Карен Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Авакян Беня Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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