Седых Геннадий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1939
Дата смерти04.02.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1939
Отец: Седых Григорий Лазаревич
Мать: Седых Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
27.01.1962
Дочь: Теплоухова Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Седых Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Седых Раиса Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седых Раиса Михайловна
Смерть
04.02.2009