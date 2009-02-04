Седых Геннадий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедых Геннадий Григорьевич

Седых Геннадий Григорьевич

avatar

Место рождения

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область

Дата рождения

04.02.1939

Дата смерти

04.02.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1939

Отец: Седых Григорий Лазаревич

Мать: Седых Лидия Григорьевна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.1962

Дочь: Теплоухова Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Седых Раиса Михайловна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седых Михаил Геннадьевич

Мать ребёнка: Седых Раиса Михайловна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седых Раиса Михайловна

Смерть
04.02.2009
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close