Zograf Antigon — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиZograf Antigon

Zograf Antigon

avatar

Место рождения

Jenidže Vardar - Grcka

Дата рождения

1875

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Zograf Božin

Мать: Мария Юрьевна

Jenidže Vardar - Grcka
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close