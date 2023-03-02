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Zograf Antigon
Zograf Antigon
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Место рождения
Jenidže Vardar - Grcka
Дата рождения
1875
Пол
Мужской
Отец
Zograf Božin
1846 г.р.
Мать
(Зограф) Мария Юрьевна
Около 1856 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец:
Zograf Božin
Мать:
Мария Юрьевна
Jenidže Vardar - Grcka
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