Тяк Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТяк Владимир Андреевич

Тяк Владимир Андреевич

avatar

Место рождения

Раслово, Судиславский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

20.01.1909

Дата смерти

10.09.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Раслово, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1909
Раслово, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1932 по 2001
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
10.09.2001
Кострома, город Кострома, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close