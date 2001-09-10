Тяк Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1909
Дата смерти10.09.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1909
Место жительства
С 1932 по 2001
Смерть
10.09.2001