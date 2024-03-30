Попова (Вересова) Марья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Вересова) Марья Константиновна

Место рождения

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Вересов Константин Фёдорович

Мать: Вересова Евдокия Иванова

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Бракосочетание
31.01.1871

Муж: Попов Василий Иоакимович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Попов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Иоакимович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Лаврова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Иоакимович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Попов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Иоакимович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Попов Иоаким Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Иоакимович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Попов Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Иоакимович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Иоакимович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Иоакимович

Рождение ребёнка
01.01.1895

Сын: Попов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Иоакимович

Смерть
Неизвестно
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