Попова (Вересова) Марья Константиновна
Место рожденияд. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1849
д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Бракосочетание
31.01.1871
Рождение ребёнка
1880
Сын: Попов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Попов Василий Иоакимович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Лаврова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Иоакимович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Попов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Попов Василий Иоакимович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Попов Василий Иоакимович
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Попов Василий Иоакимович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Иоакимович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Иоакимович
Рождение ребёнка
01.01.1895
Отец ребёнка: Попов Василий Иоакимович
Смерть
Неизвестно