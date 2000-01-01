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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Мягкоступов Василий Платонович
Отец ребёнка: Мягкоступов Платон Иванович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Мягкоступов Маркелл (Меркел Маркул) Платонович
Отец ребёнка: Мягкоступов Платон Иванович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Неснимишапкина Хиония Платоновна
Отец ребёнка: Мягкоступов Платон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мягкоступов Иван Платонович
Отец ребёнка: Мягкоступов Платон Иванович