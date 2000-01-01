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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Мягкоступов Василий Платонович

Отец ребёнка: Мягкоступов Платон Иванович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Мягкоступов Маркелл (Меркел Маркул) Платонович

Отец ребёнка: Мягкоступов Платон Иванович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Неснимишапкина Хиония Платоновна

Отец ребёнка: Мягкоступов Платон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мягкоступов Иван Платонович

Отец ребёнка: Мягкоступов Платон Иванович

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