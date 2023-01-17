Заболотский Николай Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
05.05.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заболотская Надежда
Работа или профессия
Неизвестно
лесоруб
Место жительства
Неизвестно
Дубровка, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
2010