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Заболотский Николай Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Заболотский Максим Петрович

Мать: Заболотская Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
05.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заболотская Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заболотская Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заболотская Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заболотская Надежда

Работа или профессия
Неизвестно
лесоруб
Место жительства
Неизвестно
Дубровка, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
2010
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