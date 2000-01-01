Головин Онисим Каллиников — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головин Онисим Каллиников

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1835 ст.

Жена: Головина Дарья Макаровна

1835г. МК Лубягино (свадьба) жених Лубягинского прихода Кстининской волости поч. Токаревского первым браком поручители по женеху Кстининской волости крест. поч. Токаревского Иван Калинников, Антон и Ф... Показать все
Смерть
После 1835
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