Головин Онисим Каллиников
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1835 ст.
Жена: Головина Дарья Макаровна
1835г. МК Лубягино (свадьба) жених Лубягинского прихода Кстининской волости поч. Токаревского первым браком поручители по женеху Кстининской волости крест. поч. Токаревского Иван Калинников, Антон и Ф... Показать все
Смерть
После 1835