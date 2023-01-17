Шумаков Павел Трофимович
Место рождения
Дата рождения01.01.1904
Дата смерти30.12.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1904
Отец: Шумаков Трофим
Мать: не указана
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
26.06.1926
Мать ребёнка: Шумакова Ульяна Константиновна
Рождение ребёнка
09.06.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шумакова Ульяна Константиновна
Рождение ребёнка
20.06.1936
Сын: Шумаков Геннадий Павлович
Мать ребёнка: Шумакова Ульяна Константиновна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Шумакова Ульяна Константиновна
Рождение ребёнка
30.08.1946
Мать ребёнка: Шумакова Ульяна Константиновна
Карталы
Награда
Неизвестно
Смерть
30.12.1979