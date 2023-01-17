Шумаков Павел Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумаков Павел Трофимович

Шумаков Павел Трофимович

avatar

Место рождения

Алябьево, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.01.1904

Дата смерти

30.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1904

Отец: Шумаков Трофим

Мать: не указана

Алябьево, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1923

Жена: Шумакова Ульяна Константиновна

Алябьево, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.06.1926

Сын: Шумаков Петр Павлович

Мать ребёнка: Шумакова Ульяна Константиновна

Рождение ребёнка
09.06.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумакова Ульяна Константиновна

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.06.1936

Сын: Шумаков Геннадий Павлович

Мать ребёнка: Шумакова Ульяна Константиновна

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Шумаков Виктор Павлович

Мать ребёнка: Шумакова Ульяна Константиновна

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.08.1946

Сын: Шумаков Валерий Павлович

Мать ребёнка: Шумакова Ульяна Константиновна

Карталы
Награда
Неизвестно
Смерть
30.12.1979
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close