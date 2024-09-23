Лебедева Юлия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якобсон Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Якобсон Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Сын: Якобсон Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Якобсон Владимир Васильевич
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
02.06.1899
Дочь: Якобсон Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Якобсон Владимир Васильевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.02.1908
Дочь: Якобсон Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Якобсон Владимир Васильевич
Смерть
Неизвестно