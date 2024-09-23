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Лебедева Юлия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якобсон Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Якобсон Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якобсон Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Якобсон Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Якобсон Владимир Васильевич

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
02.06.1899

Дочь: Якобсон Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Якобсон Владимир Васильевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.02.1908

Дочь: Якобсон Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Якобсон Владимир Васильевич

Смерть
Неизвестно

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