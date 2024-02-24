Николаева (Осипова) Сийя Харлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1930
Сын: Николаев Иван (Котик) Дмитриевич
Отец ребёнка: Николаев Дмитрий (Тиму)
Рождение ребёнка
1931
Сын: Николаев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Николаев Дмитрий (Тиму)
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Бениминова Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Николаев Дмитрий (Тиму)
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Николаева Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Николаев Дмитрий (Тиму)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988