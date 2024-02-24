Николаева (Осипова) Сийя Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаева (Осипова) Сийя Харлампиевна

Николаева (Осипова) Сийя Харлампиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Осипов Харлампий (каша Гарун) Зервандович

Мать: Осипова Анна Биниаминовна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Николаев Иван (Котик) Дмитриевич

Отец ребёнка: Николаев Дмитрий (Тиму)

Рождение ребёнка
1931

Сын: Николаев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Николаев Дмитрий (Тиму)

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Бениминова Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Николаев Дмитрий (Тиму)

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Николаева Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Николаев Дмитрий (Тиму)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Дмитрий (Тиму)

Смерть
1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close