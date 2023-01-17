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Алексей Кондратьев

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кондратий Антонов

Мать: Васса Исаева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Евтей Алексеев

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Евсегней Алексеев

Мать ребёнка: Фекла Федорова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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