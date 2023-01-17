Алексей Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Кондратий Антонов
Мать: Васса Исаева
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Евтей Алексеев
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Евсегней Алексеев
Мать ребёнка: Фекла Федорова
Смерть
Неизвестно