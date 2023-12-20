Шакирова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакирова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шакирова Полина Владиславовна

Отец ребёнка: Шакиров Владислав Сабирьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шакиров Ярослав Владиславович

Отец ребёнка: Шакиров Владислав Сабирьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шакиров Владислав Сабирьянович

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