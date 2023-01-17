Сапрыкин Андрей Алексеев
Место рождения
Дата рождения14.08.1888
Дата смерти24.04.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1888
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
21.02.1907
Жена: Фекла Ивановна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.06.1913
Сын: Сапрыкин Иван
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1923
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Сирота с 3 лет
Рождение ребёнка
28.03.1927
Дочь: Мария-Майя Николаевна
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Смерть
24.04.1964