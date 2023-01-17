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Сапрыкин Андрей Алексеев

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.08.1888

Дата смерти

24.04.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1888

Отец: Сапрыкин Алексей Михайлов

Мать: Сапрыкина Анастасия Федорова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
21.02.1907

Жена: Фекла Ивановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.06.1913

Сын: Сапрыкин Иван

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1923

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Сирота с 3 лет
Рождение ребёнка
28.03.1927

Дочь: Мария-Майя Николаевна

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Смерть
24.04.1964
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