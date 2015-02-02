Горян (Ляшан) Анна Созоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1954
Дата смерти02.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чуйко Владимир
Рождение ребёнка
14.05.1977
Сын: Горян Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Горян Николай Акимович
Рождение ребёнка
24.02.1981
Отец ребёнка: Горян Николай Акимович
Рождение ребёнка
26.11.1985
Сын: Чуйко Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Чуйко Владимир
Смерть
02.02.2015