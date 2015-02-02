Горян (Ляшан) Анна Созоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горян (Ляшан) Анна Созоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1954

Дата смерти

02.02.2015

Пол

Женский

Добавил:

AL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1954

Отец: Ляшан Созонт Петрович

Мать: Ляшан (Щаблиенко) Наталия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горян Николай Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуйко Владимир

Рождение ребёнка
14.05.1977

Сын: Горян Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Горян Николай Акимович

Рождение ребёнка
24.02.1981

Сын: Горян Николай Николаевич

Отец ребёнка: Горян Николай Акимович

Рождение ребёнка
26.11.1985

Сын: Чуйко Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Чуйко Владимир

Смерть
02.02.2015

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