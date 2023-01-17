Бобров Еремей
Место рождения
Дата рождения1669
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: Бобров Спиридон Илларионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1699
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Василиса Силина
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Аграфена
Мать ребёнка: Василиса Силина
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Бобров Никита
Мать ребёнка: Василиса Силина
Смерть
Неизвестно