Бобров Еремей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобров Еремей

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

1669

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1650 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: Бобров Спиридон Илларионович

Мать: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1699

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Василиса Силина

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1705

Дочь: Аграфена

Мать ребёнка: Василиса Силина

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Бобров Никита

Мать ребёнка: Василиса Силина

Смерть
Неизвестно
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