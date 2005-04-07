Гончаров Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1930
Дата смерти07.04.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1930 по 1936
Солодники, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
С 1936 по 1955
Краснослободск, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
С 1955
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
14.02.1956
Дочь: Шмелева Евгения Юрьевна
Мать ребёнка: Гончарова (Репина) Валентина Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.07.1960
Дочь: Гончарова Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Гончарова (Репина) Валентина Фёдоровна
Смерть
07.04.2005