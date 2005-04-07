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Гончаров Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1930

Дата смерти

07.04.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1930

Отец: Гончаров Александр Васильевич

Мать: Гончарова Зинаида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова (Репина) Валентина Фёдоровна

Место жительства
С 1930 по 1936
Солодники, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
С 1936 по 1955
Краснослободск, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
С 1955
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
14.02.1956

Дочь: Шмелева Евгения Юрьевна

Мать ребёнка: Гончарова (Репина) Валентина Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.07.1960

Дочь: Гончарова Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Гончарова (Репина) Валентина Фёдоровна

Смерть
07.04.2005

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