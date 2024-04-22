Павлова (Иванникова) Марфа Артемьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1898
Год рождения вычислен по записи о браке. Место рождения предположительное.
Бракосочетание
11.01.1916 ст.
Богоявленская ц. ст. Каргальской Он: 18 лет, первым Она: 17 лет, первым Поручители по жениху: Карп Иванов Павлов. Афанасий Деев Павлов. Поручители по невесте: Федор Васильев Павлов. Михаил Васильев ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 13.02.1917 ст.
Отец ребёнка: Павлов Иван Афанасьевич
Смерть
Неизвестно