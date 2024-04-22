Павлова (Иванникова) Марфа Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Иванникова) Марфа Артемьевна

Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Вычислено 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1897 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Год рождения вычислен по записи о браке. Место рождения предположительное.
Бракосочетание
11.01.1916 ст.

Муж: Павлов Иван Афанасьевич

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Богоявленская ц. ст. Каргальской Он: 18 лет, первым Она: 17 лет, первым Поручители по жениху: Карп Иванов Павлов. Афанасий Деев Павлов. Поручители по невесте: Федор Васильев Павлов. Михаил Васильев ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 13.02.1917 ст.

Сын: Павлов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Афанасьевич

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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