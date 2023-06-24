Колганов Вячеслав Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колганов Вячеслав Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.05.1985

Жена: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.05.1988

Сын: Колганов Виталий Вячеславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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