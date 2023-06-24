Колганов Вячеслав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.1985
Жена: скрыто настройками приватности
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.05.1988
Сын: Колганов Виталий Вячеславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности