Вдовин Георгий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Вдовин Василий Сергеевич
Мать: Вдовина Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Вдовин Анатолий Георгиевич
Мать ребёнка: Вдовина Варвара Андриановна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Вдовина Евгения Георгиевна
Мать ребёнка: Вдовина Варвара Андриановна
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Вдовина Варвара Андриановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986
Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область