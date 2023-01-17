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Вдовин Георгий Васильевич

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Место рождения

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Вдовин Василий Сергеевич

Мать: Вдовина Анна Сергеевна

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Вдовин Анатолий Георгиевич

Мать ребёнка: Вдовина Варвара Андриановна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Вдовина Евгения Георгиевна

Мать ребёнка: Вдовина Варвара Андриановна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Вдовин Игорь Георгиевич

Мать ребёнка: Вдовина Варвара Андриановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вдовина Варвара Андриановна

Смерть
1986
Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
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