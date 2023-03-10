Феврония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Пол

Женский

Отец

1686 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Коврижных Петр

Мать: ?

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