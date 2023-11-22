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Залешин Яков Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Залешин Никита Андрианович

Мать: Залешина Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1973
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