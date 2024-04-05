Skuczyński (Schutz) Leon (Leo Paul) (Leo Paul) 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Skuczyński (Schutz) Leon (Leo Paul) (Leo Paul)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Skuczynski Wincenty Jr

Мать: Skuczyńska (Von Ossowska) Julianna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Skuczyńska (Schutz) (Zdrojewska) Anna

Рождение ребёнка
20.03.1929

Сын: Skuczynski Leon

Мать ребёнка: Skuczyńska (Schutz) (Zdrojewska) Anna

Рождение ребёнка
16.09.1930

Сын: Skuczynski Medard

Мать ребёнка: Skuczyńska (Schutz) (Zdrojewska) Anna

Смерть
Неизвестно

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