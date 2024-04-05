Skuczyński (Schutz) Leon (Leo Paul) (Leo Paul)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1929
Сын: Skuczynski Leon
Мать ребёнка: Skuczyńska (Schutz) (Zdrojewska) Anna
Рождение ребёнка
16.09.1930
Сын: Skuczynski Medard
Мать ребёнка: Skuczyńska (Schutz) (Zdrojewska) Anna
Смерть
Неизвестно