Рожкова Зоя Ивановна 08.12.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рожкова Зоя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1924

Дата смерти

10.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1924

Отец: Рожков Иван

Мать: Рожкова Агния

Рождение ребёнка
16.08.1951

Сын: Рожков Валентин Перфильевич

Отец ребёнка: Чупров Перфилий Иванович

Рождение ребёнка
17.10.1952

Сын: Рожкова Надежда Перфильевна

Отец ребёнка: Чупров Перфилий Иванович

Рождение ребёнка
05.06.1955

Сын: Рожков Виталий Перфильевич

Отец ребёнка: Чупров Перфилий Иванович

Рождение ребёнка
05.03.1957

Дочь: Рожкова - Михайлиди Екатерина Перфильевна

Отец ребёнка: Чупров Перфилий Иванович

Рождение ребёнка
06.06.1959

Дочь: Рожкова - Муштафа Маргарита Перфильевна

Отец ребёнка: Чупров Перфилий Иванович

Смерть
10.10.2016

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