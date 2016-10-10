Рожкова Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1924
Дата смерти10.10.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1924
Отец: Рожков Иван
Мать: Рожкова Агния
Рождение ребёнка
16.08.1951
Сын: Рожков Валентин Перфильевич
Отец ребёнка: Чупров Перфилий Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1952
Сын: Рожкова Надежда Перфильевна
Отец ребёнка: Чупров Перфилий Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1955
Сын: Рожков Виталий Перфильевич
Отец ребёнка: Чупров Перфилий Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1957
Дочь: Рожкова - Михайлиди Екатерина Перфильевна
Отец ребёнка: Чупров Перфилий Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1959
Дочь: Рожкова - Муштафа Маргарита Перфильевна
Отец ребёнка: Чупров Перфилий Иванович
Смерть
10.10.2016