Огородников Харитон Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородников Харитон Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Отец

1703 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Огородников Анисим Васильевич

Мать: не указана

Смерть
1748
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