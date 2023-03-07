Зубков Софрон Никулин
Место рожденияпоч. за речкою Ванчазом, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1658
Дата смертиДо 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1658
Отец: Зубков Викул (Микулка) Захаров
Мать: не указана
поч. за речкою Ванчазом, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1692
Мать ребёнка: Зубкова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1699
Дочь: Василиса Софронова
Мать ребёнка: Зубкова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын: Зубков Степан (Стефан) Софронов
Мать ребёнка: Зубкова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Евфимия Софронова
Мать ребёнка: Зубкова Настасья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Настасья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1710