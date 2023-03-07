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Зубков Софрон Никулин

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Место рождения

поч. за речкою Ванчазом, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1658

Дата смерти

До 1710

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658

Отец: Зубков Викул (Микулка) Захаров

Мать: не указана

поч. за речкою Ванчазом, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Зубков Давыд Софронов

Мать ребёнка: Зубкова Настасья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1699

Дочь: Василиса Софронова

Мать ребёнка: Зубкова Настасья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Зубков Степан (Стефан) Софронов

Мать ребёнка: Зубкова Настасья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Евфимия Софронова

Мать ребёнка: Зубкова Настасья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Настасья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1710
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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