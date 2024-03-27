Гришкин Данил Федорович
Место рожденияНовосибирская обл., Юргинский р-н, с/с Северный, д. Лукино
Дата рождения1903
Дата смерти19.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Гришкин Федор
Мать: Гришкина Анна
Рождение ребёнка
04.12.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гришкина (Новосёлова) Устинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.09.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гришкина (Новосёлова) Устинья Дмитриевна
Смерть
19.04.1942
Похороны
Неизвестно