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Гришкин Данил Федорович

Место рождения

Новосибирская обл., Юргинский р-н, с/с Северный, д. Лукино

Дата рождения

1903

Дата смерти

19.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Гришкин Федор

Мать: Гришкина Анна

Рождение ребёнка
04.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гришкина (Новосёлова) Устинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.09.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гришкина (Новосёлова) Устинья Дмитриевна

Смерть
19.04.1942
Похороны
Неизвестно

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