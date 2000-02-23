(Brazdžiūnas-Brazdžiūnas) Anelia Pavlovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Brazdžiūnas-Brazdžiūnas) Anelia Pavlovna

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Место рождения

Elatma, Kasimovskiy rayon, Ryazanskaya oblast\', Russia

Дата рождения

31.03.1918

Дата смерти

23.02.2000

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1918

Отец: Brazdžiūnas-Brazdžiūnas-Браждзюнас Павел Доминикович

Мать: Brazdžiūnas-Браждзюнас Козюкевич Леокадия-Цецилия Ричардовна

Elatma, Kasimovskiy rayon, Ryazanskaya oblast\', Russia
Работа или профессия
Неизвестно
медицинская сестра
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
23.02.2000
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Ygo-Zapadnoe cemetery, Voronezh, Gorod Voronezh, Voronezh Oblast, Russia
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