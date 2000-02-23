(Brazdžiūnas-Brazdžiūnas) Anelia Pavlovna
Место рожденияElatma, Kasimovskiy rayon, Ryazanskaya oblast\', Russia
Дата рождения31.03.1918
Дата смерти23.02.2000
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1918
Отец: Brazdžiūnas-Brazdžiūnas-Браждзюнас Павел Доминикович
Мать: Brazdžiūnas-Браждзюнас Козюкевич Леокадия-Цецилия Ричардовна
Elatma, Kasimovskiy rayon, Ryazanskaya oblast\', Russia
Работа или профессия
Неизвестно
медицинская сестра
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.02.2000
Похороны
Неизвестно
Ygo-Zapadnoe cemetery, Voronezh, Gorod Voronezh, Voronezh Oblast, Russia