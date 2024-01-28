Шишин Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишин Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
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1948 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишина Анфиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишина Анфиса

Рождение ребёнка
1935

Сын: Шишин Евгений Георгиевич

Мать ребёнка: Шишина Анфиса

Рождение ребёнка
03.02.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишина Анфиса

Рождение ребёнка
06.03.1948

Сын: Шишин Леонид Муж Георгиевич

Мать ребёнка: Шишина Анфиса

Смерть
1977

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