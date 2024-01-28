Шишин Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Шишина Анфиса
Рождение ребёнка
03.02.1943
Рождение ребёнка
06.03.1948
Сын: Шишин Леонид Муж Георгиевич
Мать ребёнка: Шишина Анфиса
Смерть
1977