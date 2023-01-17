Щучкин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щучкин Николай Николаевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

09.03.1882 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1942
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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