Фахриниса
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Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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МатьНе указана
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1894 ст.
Сын: Мухаметхарис
Отец ребёнка: Мухаметазиз Мухаметшарифов
Нижнезаитово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
№ 317 Метрическая книга Уфимской губернiи Белебеевского уъезда деревни Нижне-Заитовой къ 2й мечети на 1894 г. Изъ Оренбургскаго Мухаммеданскаго Духовнаго Собранiя. Запись о рождении за №6 от 03.07.189... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно