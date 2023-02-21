Фахриниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахриниса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НГ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1894 ст.

Сын: Мухаметхарис

Отец ребёнка: Мухаметазиз Мухаметшарифов

Нижнезаитово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
№ 317 Метрическая книга Уфимской губернiи Белебеевского уъезда деревни Нижне-Заитовой къ 2й мечети на 1894 г. Изъ Оренбургскаго Мухаммеданскаго Духовнаго Собранiя. Запись о рождении за №6 от 03.07.189... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметазиз Мухаметшарифов

Смерть
Неизвестно
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