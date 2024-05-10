Абрамян Андос — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамян Андос

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамян Вероника Андосовна

Мать ребёнка: Микаелян Паранцем Хореновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамян Гамлет Андосович

Мать ребёнка: Микаелян Паранцем Хореновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамян Петр Андосович

Мать ребёнка: Микаелян Паранцем Хореновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микаелян Паранцем Хореновна

Смерть
Неизвестно

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