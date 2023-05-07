Савельев Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1933

Сын: Савельев Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Савельева Дуня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева Галина Фёдоровна

Мать ребёнка: Савельева Дуня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Савельева Дуня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева Тамара Фёдоровна

Мать ребёнка: Савельева Дуня

Смерть
Неизвестно
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