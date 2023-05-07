Савельев Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1933
Сын: Савельев Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Савельева Дуня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Галина Фёдоровна
Мать ребёнка: Савельева Дуня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Виктор Фёдорович
Мать ребёнка: Савельева Дуня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Тамара Фёдоровна
Мать ребёнка: Савельева Дуня
Смерть
Неизвестно