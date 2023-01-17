Барченкова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барченкова Нина

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Место рождения

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барченков Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барченков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барченков Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
Псебай, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
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