Лисихин Борис Васильевич
Место рожденияРоссия Красночикойский район Забайкальский край село Хилкотой
Дата рождения30.06.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Красночикойский район Забайкальский край село Хилкотой
Рождение ребёнка
31.12.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лисихина Эржена Максимовна
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия