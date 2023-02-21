Лисихин Борис Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисихин Борис Васильевич

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Место рождения

Россия Красночикойский район Забайкальский край село Хилкотой

Дата рождения

30.06.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Красночикойский район Забайкальский край село Хилкотой
Рождение ребёнка
31.12.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисихина Эржена Максимовна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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