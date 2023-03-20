Парасковья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1836
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Акимов
Рождение ребёнка
06.11.1837
Дочь: Матрена Яковлева
Отец ребёнка: Яков Акимов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Егор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Акимов
Рождение ребёнка
24.06.1841
Сын: Евсей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Акимов
Смерть
Неизвестно