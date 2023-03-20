Парасковья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1836

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Акимов

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
06.11.1837

Дочь: Матрена Яковлева

Отец ребёнка: Яков Акимов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Егор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Акимов

Рождение ребёнка
24.06.1841

Сын: Евсей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Акимов

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Акимов

Смерть
Неизвестно
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